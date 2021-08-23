倪辰（Lala）早前舉行首個個人騷《Music in Lalaland音樂會》，當中演繹近20首歌曲，令26歲平日冇做運動習慣的她，即時暴露身體機能似足40歲，日前她即搵健身教練幫手，希望練好體魄迎接未來工作。講到親自作曲新歌《無床共枕》坦承是真實寫照，試過兩段Long Distance（Long D）愛情的她，發覺遠距離愛情太難成功。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 場地：King's Fitness向來身子弱的Lala，開騷前壓力大更加瘋狂病，「嗰排連續個幾月都喺度病，生唇瘡成個嘴腫到孖潤腸咁，各式各樣嘅敏感出晒嚟，又腸胃炎，所以唔瘦都好難。」開騷又唱又跳20首歌後她更覺唔掂，「對住鏡頭做緊騷仲識笑，但係一完咗成個人謝晒，衰老咗幾年，希望做運動可以回春。我好似老人家咁，我廿幾歲好似人哋40歲嘅體格，人哋望落去『你好瘦底，應該好似成日做運動』，其實我唔做運動，平時只係食少啲嘢。如果由o依家開始做變成一個習慣，我諗到時就會好輕鬆。」談到最近推出新歌《無床共枕》，除了由Lala親自作曲，內容更是她提供給填詞人鍾晴而寫，「我唔止一次Long D，台灣嗰個係去旅行識，第二個佢喺大陸做嘢，但係佢係香港人嚟嘅，首歌想寫番有少少回憶嘅嘢落去，加上o依家疫情關係，我身邊嘅朋友Long D本嚟好少見，o依家更加見唔到，佢哋好慘，所以寫首歌安慰吓佢哋。」Lala坦承兩次Long D經驗已令她怕怕，「內地做嘢嗰個拍咗一年，台灣嗰個都拍咗兩、三年，真係怕怕，譬如：生日、情人節都未必喺度，所有重要日子未必喺度，或者我o依家開騷未必會嚟到睇，好多重要嘅時刻，好似都冇辦法喺一齊完成，當然佢重要嘅事情我都未必喺度，互相都覺得搵番個當地人會好啲喎！有個moment令我最想分手，有次我碌咗落樓梯整親，入咗醫院縫針，因為我本身自己住，覺得好慘男朋友都唔喺度，嗰時佢仲要做緊嘢，打電話又唔聽，幾個鐘先覆番我，已經覺得唔係好需要咁樣啦！」