力壓畢彼特「美國隊長」BTS成員V登全球美男榜首

韓國男團防彈少年團（BTS）近年紅爆全球，成員中的V（金泰亨）更憑靚仔樣成為風頭躉，多次打入「TC Candler」每年的「百大靚人榜」五甲，2017年更成為冠軍。近日V再次揚威國際，外國網站「BEST TOPPERS」及「The Bulletin Time」同時公佈「全球十大美男」排行榜，V擊敗了畢彼特，成為美男之冠，亦是「十大美男」中唯一入榜的韓國明星。畢彼特在今次「十大美男」中輸給V攞亞軍，季軍則是加拿大超級男模Noah Mills。第四位是《吸血新世紀》英國男星羅拔柏迪臣、第五位是杜拜男模Omar Borkan Al Gala。至於第六位是印度男星Hrithik Roshan，第七位的加拿大總理杜魯多是今次唯一上榜的政界人物。而湯告魯斯排第八、「美國隊長」基斯伊雲斯排第九位，第10位是曾演《超人》的英國男星亨利卡維爾。