台灣歌手田馥甄（Hebe）兩度角逐金曲歌后，在下個月出道滿20周年前，終於以《無人知曉》奪第32屆金曲獎最佳華語女歌手獎，同時獲頒最佳作詞人，及最佳專輯製作人兩獎，她在線上接受訪問時指可以在好友吳青峰手中接過獎座最開心，雙方更把握機會咬耳仔說：「我愛你。」談到上台領獎時刻，Hebe表示當時一度腳軟，不知是因疫情影響太久沒行山以致腿力減弱，還是得獎激動導致腳軟。Hebe直言得獎後會在宿醉中度過：「放一些運動飲料在牀頭，還有維他命、B群，要記得卸妝，好好大睡一覺、宿醉啊！」