東京傷殘奧運會將於明天開幕，SMAP前成員香取慎吾、稻垣吾郎及草彅剛組成的「新地圖」，於2018年被委任為東京殘奧會特別親善大使，昨日新地圖於傳媒中心出席記者會，稻垣表示：「心情很興奮，擔任大使後有機會與運動員接觸，發現他們擁有超人般的表現，從他們身上我得到了勇氣及力量，連人生觀都有所影響。」草彅剛表示：「我們對傷殘人士可能無意識地在心內築了一幅牆，希望通過今次殘奧，這幅牆可以消失。」香取則指，自從擔任殘奧大使之後，有很多機會去了解傷殘運動員。而三人的舊隊友木村拓哉，在意大利拍完劇返日，中途轉機遇上阻滯，要在機場呆等3小時。