撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 形象：@felixchan5髮型：[email protected] 化妝：Winki @vinciwinki.winki
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Endy笑言導演找他演老師，可能看到他有誤人子弟資質以及頑皮老師一面，「電影入面我演一個幾鍾意惡作劇啲學生，甚至乎寸佢哋，似個哥哥多過似老師，尤其對住陳慧敏演嘅『小芳』。導演想我有啲反叛，有少少壞，我就諗到《GTO》反町隆史個角色，當然唔係去到咁極端，佢係暴走族嚟，我抽咗20%落去，當然個樣模仿唔到佢，雖然我都想！」
講到讀書時代，Endy自認不算乖，自從移居紐西蘭後性格變反叛，又愛整蠱人，經常被記過，不過他跟「小芳」一樣同樣被個非常老師啟發，「F.6嗰年上美術堂，成班30幾人畫水彩畫，個個都係用筆畫，我鍾意實驗，唔知點解將啲顏料放咗喺隻手度印落幅畫度，覺得好靚喎！隔離乖同學見到告發我，老師走過嚟我心諗慘，又記過啦！點知佢皺晒眉望咗我幅畫10幾秒，之後話『你哋全部放低支筆，跟住佢咁畫啦！』嘩！原來你追隨住自己個心係啱！呢件事影響一世，我覺得藝術無論畫畫或者寫歌都好，唔好畀個框架框死住，有時我鑽咗牛角尖，老師個樣就會浮現出嚟，我就會停一停用另一個方法重新嚟過。」
早前先後奪得兩個電影獎項，Endy原來到現在仍未能接受，「唔知我畀人音樂人嘅感覺好強，定我自己仲未覺得自己係個演員，冇諗過做任何嘢去得到一啲電影上嘅獎項，攞到個咁大嘅獎可能人生得一次，真係唔知㗎！但係我自己都覺得，真心有待磨練，好多地方如果畀我o依家做多次，一定會做得更好，但係亦都係一支強心針，起碼原來我都可以喺電影嗰度發展㗎喎！」