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《怒火》穩佔香港票房冠軍　 呂良偉入戲院感謝影迷捧場

2021-08-23 列印
■呂良偉等與影迷合照留念。
■呂良偉細道拍攝《怒火》點滴。
■呂良偉、黃德斌、楊天宇和張文傑親自感謝影迷入場支持！
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　　陳木勝導演遺作英皇電影《怒火》在內地連續23日榮登票房冠軍，累積票房已勁破9.2億元人民幣（約港幣11億元），香港開畫亦連續3日成為賣座冠軍，閃破500萬元！呂良偉日前聯同黃德斌、楊天宇及張文傑等《怒火》演員，到戲院親自向影迷謝票！有影迷就大讚呂良偉Fit爆！

讚甄子丹有義氣



　　呂良偉亦有緬懷與陳木勝的合作舊事，他在85年接拍的劇集《雪山飛狐》就是陳木勝升任導演的首齣劇，自己想不到對方最後一齣電影《怒火》也有份演出。特別演出《怒火》的呂良偉，主要戲份在廢置商場，沒水、沒電、沒冷氣，更要在高溫下拍打戲，幸得好友甄子丹支持，呂良偉笑道：「子丹在這場戲沒出現，但他真的有義氣，早已對我講明：『你拍幾多天，我陪足你幾多天！』我拍了7天，他真的來了7天！」同場的黃德斌亦大受影迷歡迎，他亦透露早前為該片學習槍械知識，拍攝北京道槍戰一幕亦令他甚難忘！

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