日本兩組合金爆OR　 有成員相繼確診

日本疫情繼續嚴峻，演藝界再有多人染疫，騎呢組合金爆成員喜矢武豐前晚宣佈確診，金爆的官方網頁指喜矢武豐本月20日發燒，即接受了檢測證實確診。除了發燒之外，並沒有出現咳嗽或是失去味覺等症狀，喜矢武豐的三名隊友與經理人未被列為密切接觸者，為安全起見已接受了檢測，眾人結果均呈陰性。另一組合Orange Range（OR）主音Hiroki同樣於前晚確診，原本OR當日會演出音樂節目，但因Hiroki中招要取消演出，而他於發病前一天，曾與隊友Yamato、Yoh及Naoto同車，三人已接受了檢測，暫時陰性。