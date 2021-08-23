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日本兩組合金爆OR　 有成員相繼確診

2021-08-23 列印
■金爆成員喜矢武豐前晚確診，他只有發燒沒其他症狀。
■OR主音Hiroki因染疫，令組合取消演出。
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　　日本疫情繼續嚴峻，演藝界再有多人染疫，騎呢組合金爆成員喜矢武豐前晚宣佈確診，金爆的官方網頁指喜矢武豐本月20日發燒，即接受了檢測證實確診。除了發燒之外，並沒有出現咳嗽或是失去味覺等症狀，喜矢武豐的三名隊友與經理人未被列為密切接觸者，為安全起見已接受了檢測，眾人結果均呈陰性。

　　另一組合Orange Range（OR）主音Hiroki同樣於前晚確診，原本OR當日會演出音樂節目，但因Hiroki中招要取消演出，而他於發病前一天，曾與隊友Yamato、Yoh及Naoto同車，三人已接受了檢測，暫時陰性。



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