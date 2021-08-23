﻿「粗口佳麗」梁允瑜出局 陳聖瑜關楓馨殺入港姐總決賽

《We Miss Hong Kong香港小姐競選準決賽》昨晚舉行，20位佳麗經才藝表演、Catwalk及問答對賽等環節後，12強順利誕生，殺入下月12日舉行的總決賽！錢嘉樂昨晚聯同丁子朗、黃庭鋒、吳偉豪及周嘉洛擔任競選準決賽司儀，20位佳麗出場自我介紹後，分組進行才藝表演。綠組佳麗1號梁允瑜、2號陳懿德、10號楊培琳、12號葉靖儀及17號余詠童表演跳舞及空中吊環。4號關楓馨在紅組佳麗表演音樂劇時，她的爸爸關禮傑擔任演出嘉賓，父女聯彈幾粒音。關禮傑入場前直言是來支持女兒，談到其他佳麗沒父母來拉票，他即笑言如果是得就在去年已奪視帝，強調很公平靠自己的能力，又讚女兒學歷、談吐都比他好，能否進級要看她的表現，他的太太有到場但不會上台，笑言太太上台就是打茅波！20位佳麗其後穿泳裝登場，由師姐領隊曹敏莉、向海嵐、劉倩婷和張嘉兒宣佈淘汰4位佳麗，大熱門、賽前流出爆粗影片被封「粗口港姐」的梁允瑜被淘汰；11號劉珍寶、16號伍韻婷和17號余詠童亦同告出局，而關楓馨的紅組全組進級。最後公佈12強佳麗為：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉及20梁菁琳。陳庭欣梁麗翹鬥性感2010年港姐冠軍陳庭欣昨晚性感出席，與梁麗翹均以超低胸靚裙上陣，豪晒「事業線」大搶風頭！16年港姐冠軍馮盈盈昨晚率師妹跳印度舞，備戰約一星期的她坦言為表演緊張，希望橙組佳麗都能順利入決賽。