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﻿Stephy：不懂形容與小方關係

2021-08-23 列印
■Stephy稱不會強求有新戀情。
■小方早前透露，未獲Stephy追蹤社交網。資料圖片
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　　鄧麗欣（Stephy）與「王子」邱勝翊分手後，昨日首度出席公開活動。Stephy說與王子現為「正常朋友」，彼此在社交平台會互Like，繼續互相關心及支持。

　　提到小方稱是Stephy的粉絲，可會考慮再Follow小方的社交平台？Stephy感謝小方，但稱自己Follow別人的準則包括最近合作過、聯絡過、見過面。問到與小方是否「正常朋友」？她直言：「我不知如何形容跟他的關係，總之工作碰面會Say Hi，大家對朋友的定義不同。」問到是否已收拾心情尋覓Mr. Right？她稱會順其自然，暫以工作為先。

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