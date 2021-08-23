﻿雞排妹暢談「分享」戀愛觀

「雞排妹」鄭家純早前在寶島被攝得，與被指已有女友的男子表現親暱到酒店過夜，一度被誤會做「第三者」。她近日就在當地的電視節目，暢談「分享」戀愛觀，說可同時與兩、三位男士拍拖！雞排妹說：「在一個人身上找到所有符合我理想的條件，不可能！我把它分成兩到三個人分擔。舉例，我很欣賞有企圖心的人很有能力，但在壯年時應該很忙，沒辦法陪我遊山玩水吃吃喝喝。」雞排妹強調一開始定要向對方講清楚，避免「試愛」後反悔！圖：網上圖片