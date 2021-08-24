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姜濤慰問大埔車禍死者家屬 叮囑粉絲要注意交通安全

2021-08-24 列印
■姜濤發文悼念離世車禍的死者。
■姜濤借奪命車禍，提醒一眾粉絲要注意安全。
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　　大埔廣福道前日（22日）發生的嚴重車禍造成兩死九傷，而姜濤亦有留意相關新聞。前晚他在限時動態發文，悼念意外中不幸離世的死者：「希望一切平安#大埔」，並對死傷者家屬致以慰問：「願死者家屬節哀，所有傷者順利度過難關，早日康復#大埔車禍」。

　　同時姜濤亦有感而發，叮囑一眾「姜糖」們要時刻注意交通安全，小心過馬路：「常常叫大家小心馬路，是真的擔心你們，有時光顧着看我們 ，你們都不會注意到身後的車輛，希望每一個過來支持我們的你們，都一定要注意交通安全，你們每個人都要平安健康」。希望一眾粉絲都會聽話，別令偶像們擔心。



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