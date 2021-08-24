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首任《愛心救地球》主持 King & Prince表現捱轟

2021-08-24 列印
■King & Prince被狠批歌藝差。
■城島茂衝線一刻收視最高。
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　　日本年度慈善節目《24小時愛心救地球》前晚圓滿結束，該節目一直由尊尼事務所旗下藝人任主持，由於嵐（Arashi）今年停止活動，故改由現時尊尼最具人氣組合King & Prince擔任主持；但節目昨日公佈收視率，關東地區只得12%，比去年大跌3.5%。而King & Prince更成箭靶，被狠批走音及歌藝差，但其後有指因他們的耳機出現故障，才會表演失準；不過做足24小時，成員最後已滿面倦容。

　　而每年《愛心救地球》壓軸馬拉松環節仍有很多人關注，今年由10名藝人及運動員接力跑，最後一棒由組合TOKIO的50歲隊長城島茂擔任，當他衝線時獲得23.4%瞬間最高收視。



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