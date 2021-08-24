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[email protected]認與Crush拍拖

2021-08-24 列印
■Joy與Crush有共同興趣而撻着。
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　　韓國女團Red Velvet（RV）的24歲成員Joy昨日被爆與男歌手Crush拍拖，二人均是愛狗之人，被拍到各自帶着愛犬拍拖散步而踢爆戀情。二人於去年5月曾合作單曲《Mayday》，並合拍MV而結緣，最近更發展成戀人。在傳出戀情之後，Crush的事務所證實：「兩人以前後輩的關係相處，最近產生好感而開始交往！」Joy的事務所也同樣發聲明認愛。

　　昨日在戀情鬧得熱烘烘之際，Joy發聲明向fans道歉，對突如其來的戀聞嚇到fans而感到不好意思，並說了四次對不起。



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