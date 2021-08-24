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欣喜參演《愛．回家》 謝嘉怡更努力學廣東話

2021-08-24 列印
■謝嘉怡坦言求學時愛上課和同學見面。
■《愛．回家》演員穿上校服亮相宣傳活動。
■滕麗名等「學生妹」玩遊戲時甚投入！
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　　上年度港姐冠軍謝嘉怡欣喜獲安排加入演出《愛．回家之開心速遞》，她昨日與該劇其他演員以校服造型出席宣傳活動玩遊戲。

　　謝嘉怡表示多年沒穿校服，求學時很乖愛上課未試過逃學，畢業後才第一次拍拖，但很快就分手。談到今屆的佳麗，謝嘉怡指因施苿莉同是混血兒，廣東話發音不純，曾分享心得，謝嘉怡自覺廣東話有進步，但仍需努力練習；她亦未準備卸任謝詞，笑言要搵人「執一執」。



　　吳偉豪、蘇韻姿亦以校服Look現身，談到港姐準決賽當晚被擺上枱，吳偉豪與蘇韻姿表示為節目效果沒有尷尬，吳偉豪表示事前已綵排過，問到會否提起沖涼都驚？他笑道：「都要沖涼㗎。」至於被取笑是「嘉洛嫂」的蘇韻姿就笑稱「高攀唔起」，大家只是開玩笑。

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