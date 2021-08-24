現年32歲的黃心穎前年因爆出「安心偷食事件」，令她的演藝事業翻身無期。早前她被拍到與緋聞男友泥鯭拖着愛犬約會，但其社交網自1月上載生日後未有更新。ViuTV節目《晚吹-總有一瓣喺左近》主持詹朗林（JJ）前日就洩露了黃心穎的近況，JJ分享與黃心穎及黃心美姊妹等身在慈山寺的合照，原來他們是齊到該寺出席法會，相片中的黃心穎較前清減，除了有戴上口罩的相片外，亦有除下口罩面露燦爛笑容的相片。有網民笑問JJ是否去追星？JJ回覆道：「每一位參與法會嘅人士都係有緣人，而佢哋本身全部都係我好朋友。」黃心美曾是ViuTV主持，有網民估計黃心穎或想鋪路入ViuTV。