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與鍾培生齊做運動　松岡李那大嗌舒服

2021-08-24 列印
■松岡喜歡和朋友一起做運動。
■松岡和鍾培生合作拍宣傳片。
■松岡落力地操練體能。
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　　索模松岡李那早前與將和林作在下月舉行拳賽的鍾培生（Derek），齊拍攝宣傳片。鍾培生為備戰勤操體能，嚴控日常飲食及實施「限酒令」，他信心爆棚地表示：「一直自律控制飲食和生活習慣，每星期操練6次加至10次。我對自己目前狀態充滿信心，會盡全力打低對手！」

　　松岡亦愛與男性朋友玩雙人運動，拍攝期間頻頻大喊「又鬆又緊」及「好舒服」！與一臉輕鬆的鍾培生成極大對比，她說：「好開心Derek一起做運動，自己都有進步。我比較喜歡雙人運動，無論是朋友或是情侶甚至父母都可以互相監督進度，增加運動樂趣，甚至感情熱度！」



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