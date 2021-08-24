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與黃翊綵排下月個唱　羅敏莊高歌阿梅金曲

2021-08-24 列印
■黃翊笑言獲羅敏莊半夜三更邀做嘉賓，他開心得立即答應！
■羅敏莊和黃翊大唱偶像金曲。
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　　羅敏莊前晚為下月4及5日舉行的演唱會綵排，並與表演嘉賓黃翊大唱大跳張國榮及梅艷芳的《蔓珠莎華》合唱版。

　　羅敏莊坦言很開心邀得黃翊擔任嘉賓，笑言小時候視高大靚仔的他為偶像，後來透過好友黎瑞恩認識，有一次與老公幫襯黃翊的食肆，他卻很Cool不理睬！黃翊笑稱因有兩位紅星大駕光臨，自己太過緊張而已。



　　羅敏莊自言是梅艷芳的超級粉絲，黃翊則曾被譽為「哥哥」接班人，兩人會合唱偶像經典歌，齊跳性感舞，還有8位舞蹈員伴舞，媲美黎明演唱會，黃翊笑道：「黎明仍穩如泰山，我要向他學習。」

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