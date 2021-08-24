﻿激讚Edan AL 想以《大叔》班底拍驚慄片 黃德斌求創新 開公司搞製作

一套《大叔的愛》除了令Anson Lo（AL）和Edan紅上加紅，亦令黃德斌由靠Man爆型佬變成少女味勁可愛的「KK」，同樣冧掂一眾劇迷，入行33年的他亦始料不及。劇集和角色受歡迎，德斌未有打算繼續食老本，正如他多年來keep住做運動，近年愛上跑山兼食素，全因他想進步，以最佳狀況演繹每個角色，未來他更加不滿足於演員崗位，計劃做老闆搞公司親自參與製作。58歲狀況和心態依然fit到爆的德斌，比起「KK」又有另一番吸引力，學他讚「田田」Edan一樣，殺死人咩！德斌最初抱住探索心態接拍《大叔的愛》，對於外界形容演繹的「KK」少女味勁可愛，他帶點尷尬笑着話，「難啲想像啦！不過當時導演都有話試吓少女啲咁樣，我就朝住呢個方向諗吓究竟少女係點樣呢！？」雖然德斌搵到處理方式，但連觀眾都睇到嘩嘩聲，作為當事人去演繹，他承認都有骨痺感覺，「一定有！始終係麻甩佬一個，做呢啲自己都有啲麻痺嘅感覺，但係最緊要觀眾開心！」觀眾睇得最肉緊是「KK」摩天輪下向「田田」示愛一幕，對於德斌來說也堪稱「骨痺之最」，「已經係極度，對住Edan咁樣又攞住扎花，再情深咁講『你等我』去表白講『I Love you』，對我嚟講都唔易㗎！」繼《太平紋身店》跟姜濤飾演父子後，德斌再跟MIRROR成員合作，他大讚Edan和AL是可造之材，特別是對手戲勁多的Edan，「佢哋好勤力，亦都係好謙厚嘅演員，我啱啱接觸Edan同Anson覺得佢哋唔係新人感覺，最初我哋三個同導演一齊讀個劇本，見佢哋有啲感覺出咗嚟，一定好畀心機去睇個劇本，唔係嚟到就咁讀就算，佢哋有做呢個第一步係好嘅開始，到真係拍佢哋真係上身咁，喺一啲新秀裏面我覺得係可造之材，觀眾亦會喜歡佢哋，佢哋自身個性格都係可取嘅。Edan好勤力，好集中，又唔會有咩介懷、包袱，佢乜嘢都可以嘗試去做，待人接物又好，佢個人冇乜所謂，性格幾好，同埋佢又開心嘅，內在佢又係大學生，佢文靜嘅時候又可以彈吓琴，殺死人咩！」靠跑山食素keep fit《大叔》受歡迎，令德斌跟同劇演員一樣狂接廣告，雖然他未肯透露實則進帳，但他深明見好就收，扮「KK」不能扮一世，「通街都『KK』都會覺得好奇怪，都要睇吓適唔適合。」對於《大叔》拍續集或電影版，德斌態度亦一樣，「我唔希望重複，要有一啲令到觀眾有啲唔同感覺嘅嘢先得，如果觀眾喜歡可以係呢個組合台前幕後做另一樣嘢又得，可以試吓驚慄片可能出嚟都幾好，唔知㗎！」不過《大叔》令德斌最大轉變就是夠膽作新嘗試，「我係咪可以諗多啲其他嘢，可以畀自己信心試多啲唔同嘅嘢。」原來德斌已計劃多時做老闆搞製作，「公司就一定想搞㗎啦！跟住會搞啲乜嘢會搞邊部份就係未知嘅，仲喺度傾緊研究緊，睇吓做到啲咩出嚟，希望搵多啲人合作吓，希望可以做到一啲嘢出嚟。自己有能力咪做多啲嘢，試多啲嘢，探索多啲可能。」心態決定境界，入行33年58歲的德斌一直靠做運動keep得勁fit，他解釋：「我做運動都係希望能夠令到自己體力keep住，應付到我嘅工作。」近年他放棄跑石屎路迷上跑山，「因為訓練嘅嘢多啲，可以專注啲放鬆自己，唔好諗日常嘅嘢，集中嗰個moment專注去跑或者行，可以放空多啲，因為山路有樹路有樓梯，又有石唔同路況，凹凹凸凸嘅路段，就算日日跑都會有啲唔同，同埋凹凹凸凸嘅路段，會鍛煉到微細肌肉，反應對我嚟講好重要，演員有啲動作戲會有啲反應唔可以慢咗，人體好得意你唔郁佢有啲嘢會自動消失，o依家環境咁多世紀疫症，更加要提高免疫力，做多啲運動對你身心平衡健康都好。」除了運動，為令身體更好，德斌兩年前轉食素，「見到一啲攞晒獎嘅運動員，都係食素，我又好奇地試吓，佢哋覺得表現更加好，又冇咁多炎症，我自己食咗之後真係冇咁多腰酸背痛，跑完步攰，第二朝好快復原。我會食返多啲豆、薯仔、番薯，蛋會照食，我唔係食全素。」撰文：杜杜 攝影：梁有財 服裝：On Running