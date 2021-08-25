  • 2021年8月25日 星期三
  • 30º
  • 82%
熱門： 何韻詩支聯會阿富汗貓店長壹傳媒

日報新聞 > 娛樂

姚焯菲呻被好朋友疏遠

2021-08-25 列印
■Chantel在舞台上的甜美笑容冧爆粉絲。
■Chantel在鋼琴前訴心聲。
■Chantel就讀的學校已開學。
Previous Next

　　暑假踏入尾聲，年僅14歲的《聲夢傳奇》人氣學員姚焯菲（Chantel）就讀國際學校已開學。該校日前舉行迎新活動，校方在社交專頁上載多張照片，令Chantel的學生Look亦告曝光！

　　原來Chantel亦曾接受校方訪問，身穿校服的她坐在鋼琴前，分享喜歡唱歌的原因就是音樂成為她與朋友的溝通橋樑，她亦談到自己參加歌唱比賽有影響到友誼，覺得有被好朋友自此疏遠了。有指Chantel家住豪宅及獲富爸爸送樓，而她就讀的國際學校，每年學費就高達18萬元！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd