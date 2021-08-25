姚焯菲呻被好朋友疏遠

暑假踏入尾聲，年僅14歲的《聲夢傳奇》人氣學員姚焯菲（Chantel）就讀國際學校已開學。該校日前舉行迎新活動，校方在社交專頁上載多張照片，令Chantel的學生Look亦告曝光！原來Chantel亦曾接受校方訪問，身穿校服的她坐在鋼琴前，分享喜歡唱歌的原因就是音樂成為她與朋友的溝通橋樑，她亦談到自己參加歌唱比賽有影響到友誼，覺得有被好朋友自此疏遠了。有指Chantel家住豪宅及獲富爸爸送樓，而她就讀的國際學校，每年學費就高達18萬元！