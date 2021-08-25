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《蜘蛛俠3》預告曝光 奇異博士出招「洗腦」

2021-08-25 列印
■湯姆在《蜘蛛俠3》有多套蜘蛛俠戰衣。
■奇異博士助湯姆扭轉時空。
■八爪魚博士亦有現身。
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　　電影公司昨日發放新片《蜘蛛俠：不戰無歸》首段官方預告片，內容包括「蜘蛛俠」湯姆賀倫被神秘客公開他就是蜘蛛俠，於是請求「奇異博士」班尼狄甘巴貝治幫忙扭轉時空，洗去其他人知他是蜘蛛俠的記憶，奇異博士開啟多個平衡宇宙，畫面令人眼花繚亂！

　　Alfred Molina飾演的奸角「八爪魚博士」及威廉迪福飾演「綠魔」的炸彈球亦有出現，沙塵與電光的場面，似暗示「沙人」與「電魔」也將登場！另外，第一及第二代蜘蛛俠（杜比麥奎爾及安德魯嘉菲）身在片場的照片在網上流傳，他們亦被指有份演出《蜘蛛俠3》。



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