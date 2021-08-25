劉思慕曾在網上留言自薦演《尚氣》，最後因試鏡成功獲該角色，Kevin稱沒看過劉的留言，「思慕，你不是因為個留言被注意到，是你的演技、專業、多次試鏡令你得到角色。」劉思慕被問到跟梁朝偉、楊紫瓊與賓京士利等重量級演員合作感覺如何？他謙稱自己仍未夠班，「我每日都覺得自己只是冒名頂上，對我來說真的很榮幸，我只能盡力不要搞破壞！」圖：資料圖片
與偉仔合演《尚氣》 劉思慕自認未夠班
劉思慕曾在網上留言自薦演《尚氣》，最後因試鏡成功獲該角色，Kevin稱沒看過劉的留言，「思慕，你不是因為個留言被注意到，是你的演技、專業、多次試鏡令你得到角色。」劉思慕被問到跟梁朝偉、楊紫瓊與賓京士利等重量級演員合作感覺如何？他謙稱自己仍未夠班，「我每日都覺得自己只是冒名頂上，對我來說真的很榮幸，我只能盡力不要搞破壞！」圖：資料圖片
修訂《電檢條例》維護國安 政務司長有權禁戲上映
因應《香港國安法》實施，行政長官會同行政會議通過修訂《電影檢查條例》，訂明電影檢查員在審批電影時，如發現內容不利國家安全，可作出不宜上映的決定。條例修訂還賦權政務司司長，檢視已經上映的電影，如他認為危...
2021-08-25
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解放軍海上實彈演習賀錦麗：如同威迫
解放軍昨日起一連三日會在多個海域進行實彈射擊演練，禁止船隻駛入，演習地點包括南海、黃海北部，以及渤海海峽長島海域。 正在亞洲訪問的美國副總統賀錦麗周二作出批評，中國在引起主權爭議的南中國海作出的舉措，...
2021-08-25
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塔利班「禁飛人」透過撤僑闖英法
阿富汗的撤僑行動中被英、法兩國爆出「疑似有與塔利班有連繫的阿富汗人」透過撤僑行動入境當地。據英媒周一報道，有一名被當局列入「禁飛名單」內的阿富汗人坐英軍機抵英。不過，當局在作進一步調查，已放走那人，理...
2021-08-25
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二手屋苑獲用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。利嘉閣聯席市務董事張金祥表示，紅磡半島豪庭1座高層G室，面積約653方呎，兩房連儲物室間隔，望開揚景觀，以1350萬元沽出，呎價20674元。據悉，原業...
2021-08-25
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中概股齊勁彈 三大電商強勢 納指再破頂 首越萬五關
在多隻熱門中概股造好帶動下，納指再創紀錄新高，更首度突破15000點。杜指早段升67點，報35403點；標指升10點，報4490點；納指衝破萬五關口，曾升73點，報15016點。市場人士指，對中概股信...
2021-08-25
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比甸奴藉薩克達闖歐聯 森巴刀降「摩」
近年不少巴西兵替薩克達出戰歐聯後，都轉投豪門和成為大國腳，森巴U23翼鋒比甸奴今夏加盟這支烏克蘭勁旅，也希望依樣畫葫蘆。今晚歐聯附加賽次回合主場對摩納哥，此子為己為人，勢繼首回合後再有士哥領軍奏捷晉級，主勝去馬。 （Now643、有線616、656台周四凌晨3:00直播） 近年來，薩克達和巴西球員可謂互惠互利，森巴兵來投作為闖歐踏腳石，助球隊躋身歐聯分組賽取得可觀收入，個人亦利用這個歐洲最高舞台表現身價，得以晉身豪門兼成為大國腳，成功例子便有曼城的費蘭甸奴和阿仙奴的韋利安等。森巴U23國腳比甸奴也直言：「我希望在薩克達踢出名堂入選國家隊，跟前輩並肩作戰。」 摩納哥三連敗頹勢...
2021-08-25
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【根治蕁麻疹可期】 中西協作新研究 内服中藥治慢性蕁麻疹 不難有望根治
香港中文大學招募曾受慢性蕁麻疹困擾人士，參與內服中藥治療研究，冀於中西醫協作下，共同尋找根治此症良方。 香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所正進行以内服中藥治療慢性蕁麻疹的臨牀研究，並招募曾...
2021-08-23
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已故天后梅艷芳（阿梅）的大哥梅啟明今年底便「登七」，一直被指游手好閒、不事生產的他，12年迎娶年輕16歲的馬來西亞女友，兩公婆與兒子的各項生活費，全由「梅媽」覃美金從阿梅遺產基金中支出，去年更於「疫」...
2021-08-25
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社論——為殘奧代表打氣 延續社會正能量
東京奧運會落幕不久，殘疾人奧運會昨晚開鑼。香港運動員在歷屆殘奧上的表現均十分出色，不遜於健全的奧運代表。乘着香港在東奧取得一金二銀三銅的佳績，公眾要為本港殘奧選手多打氣，鼓勵他們奪取更多獎牌。 香港今屆一共派出二十四名運動員，參加八個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊。值得注意的是，一半香港代表是首次出征殘奧，但當中不乏奪牌大熱，例如在輪椅劍擊、硬地滾球、游泳、乒乓球、羽毛球等項目都有望爭牌。這個樂觀估計，彰顯香港培訓運動員的制度成熟，除了產出更多有力在奧運會奪取獎牌的運動員外，即使在殘奧中，選手水平達國際級數。 單論獎牌數目，香港運動員在...
2021-08-25
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馬場浮世繪——新馬季馬主廂房行D政策
賽馬事務行總監夏定安和馬會賽馬業務及營運總監利達賢，昨晨舉行記招，夏定安先表示，過去兩年，不少賽馬地區受疫情打擊都大削獎金，但香港馬會持續維持高獎金政策，目的是鼓勵更多馬主引入好馬來港，以提升本港的賽...
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