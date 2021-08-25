與偉仔合演《尚氣》　劉思慕自認未夠班

漫威超英電影《尚氣與十環幫傳奇》早前舉行網上記者會，漫威主席Kevin Feige、主角「尚氣」劉思慕、Awkwafina、張夢兒、賓京士利、錢信伊等均有出席。劉思慕曾在網上留言自薦演《尚氣》，最後因試鏡成功獲該角色，Kevin稱沒看過劉的留言，「思慕，你不是因為個留言被注意到，是你的演技、專業、多次試鏡令你得到角色。」劉思慕被問到跟梁朝偉、楊紫瓊與賓京士利等重量級演員合作感覺如何？他謙稱自己仍未夠班，「我每日都覺得自己只是冒名頂上，對我來說真的很榮幸，我只能盡力不要搞破壞！」圖：資料圖片