  • 2021年8月25日 星期三
  • 30º
  • 82%
熱門： 何韻詩支聯會阿富汗貓店長壹傳媒

日報新聞 > 娛樂

﻿Maggie Q憶遭公審體重：噁心！

2021-08-25 列印
■Maggie Q透露拍《復》片前兩個半月，進行了脊骨大手術。
Previous Next

　　Maggie Q近期忙於宣傳主演新片《復仇殺姬》，她早前接受外媒訪問時透露初出道到日本當模特兒期間，經理人公司有一塊板寫有眾模特兒的名和體重，儼如「公審」體重變化！Maggie Q指這幅「羞恥之牆」是「要你感到羞辱而不吃東西或得到厭食症！真令人噁心！」她亦稱當年節食原因之一是收入微薄，根本沒錢買食物！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd