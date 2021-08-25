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靚佬湯直升機降落民居後花園

2021-08-25 列印
■靚佬湯感謝屋主讓直升機降落。
■靚佬湯乘搭直升機代步。
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　　湯告魯斯前日在英國乘坐直升機期間，因預定降落的機場暫關閉，幸獲附近一個家庭借出住所的後花園讓降落。靚佬湯步出機艙即與屋主家人聊天及道謝，其後到伯明翰中央車站拍攝《職業特工隊7》，他在附近餐廳用膳後，被指光顧約20英鎊印度咖喱雞，另豪付60英鎊貼士！

圖：網上圖片



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