謝安琪12月開音樂會　 等仔女長大羅致旗下

謝安琪（Kay）相隔兩年，將於12月29日舉行音樂會。她昨日出席記者會，透露12月檔期比較爆，所以不可以加場。為配合宣傳，Kay稍後會推出新歌，而之前推出《離不開》已打入歌曲榜冠軍，她興奮地說：「好似打咗支強心針，揸車時聽到都會喊，老公都問我係咪第一次。但呢首歌由自己一手一腳做出嚟，雖然辛苦，但很有滿足感。」最近Kay自資開公司搞音樂，直言資金要好好運用，她說：「有時會肉痛，但要做到自己嘅水準又唔可以慳，未必出好多歌。」問到會否一家四口上台表演？她說：「要遲啲，一直有電影同廣告邀請仔女參與拍攝，但都拒絕咗。呢行幾辛苦，等佢哋大個啲先簽做旗下藝人。」