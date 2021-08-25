﻿《梅艷芳》11月上 拖新歡買衫助興 梅啟明默認出軌：冇問題㗎咩事啫

已故天后梅艷芳（阿梅）的大哥梅啟明今年底便「登七」，一直被指游手好閒、不事生產的他，12年迎娶年輕16歲的馬來西亞女友，兩公婆與兒子的各項生活費，全由「梅媽」覃美金從阿梅遺產基金中支出，去年更於「疫」市中開設馬來西亞食品店。周日（22日）晚，戴住黑圓粗框眼鏡，撞樣《超人特攻隊》E夫人的梅啟明與一名年約40多歲的金髮馬尾中女在銅鑼灣十指緊扣Shopping，望真啲中女並非其老婆，事後他向本報默認跟金髮中女是「拖友」關係，太太亦知道「二房」的存在，更表示︰「咩年代呀?」做老闆仲有閒錢養多頭家，真係叻仔呀！周日晚上8時，《頭條日報》記者於皇室堡撞到梅啟明，身旁有一位腰間孭住個「小販袋」的金毛中女，兩人十指緊扣行入地下一間時裝店，頭戴Cap帽的梅啟明全程繑住手，耐心傍住對方揀靚衫，這位背脊通花透黑Bra的女伴尤其鍾意斯文款長西褲，之後再拎起啲恤衫、花裙又捽又摸，梅啟明都不時搭吓嘴、畀吓意見，見對方睇中件藍色束腰連身短裙，他即時笑到瞇晒眼，狀甚滿意。齋陪Shopping冇找數店內所有貨都做緊大減價低至三折，幾百蚊有交易，覺得好抵的金毛中女逐件拎上手慢慢睇，梅啟明索性坐埋一邊玩手機，玩咗陣目光又注視番女伴。本來「大媽Look」的金毛中女換上裙仔後瞬間Lady晒，見到中女突然回春梅啟明即刻彈起身眼甘甘目及到實；即使舖頭落了半閘，中女仍然係咁試，最終揀多一套白色短褲套裝，共逗留1個多小時，前後買咗四套衫，二千蚊唔使，自己畀完錢就拖實梅啟明離開。叫記者都可以拖佢手事後本報記者致電梅啟明，問到現時與太太的感情如何？他答：「冇問題呀，有咩事先？」記者續指拍得他與金髮中女拖手行街，他即反問：「喺邊？皇室堡？係咩？有咁嘅事？（佢係你女友？）吓？點樣？（同嗰位女士咩關係？）係咩，咁你都係我女朋友啦，拖手呢啲小問題。（老婆知你有個女友？）冇問題㗎，有咩事啫！」梅啟明全程回答語調非常急速，再追問太太可知對方存在？梅啟明儼如「錄音機」般，不斷重複答案，甚至食記者豆腐：「有咩問題？冇咩問題㗎！（太太唔介意？）冇問題，有咩事快啲講，我有電話入。」再三問到金髮中女的稱呼，他說：「你點稱呼咪點稱呼囉，唉……（認識幾耐？）好耐囉，幾年囉。（拍拖幾年？）嗯，拖手小問題啦，你都可以拖我手㗎，哈哈！（可稱呼為二房？）哎呀！咩年代呀？」語畢他便以接電話為由Cut線。採訪：梁志明