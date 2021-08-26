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突失聲遇事業「荊棘海」 ﻿泳兒﻿﻿一度想過放棄唱歌﻿

2021-08-26 列印
■Vincy坦承17年突然失聲，一度令她想過放棄歌唱事業。
■新歌名為《荊棘海》，Vincy在MV當然要在水中拍攝。
■一直恨演戲的Vincy，靠拍MV嘗試不同演出，譬如之前《孤毒》中要滿身泥。
■MV在山上拍攝時，Vincy一度被大蜜蜂騷擾嚇親死。
■Vincy在《聲夢》教過的學員中，跟Archie（冼靖峰）溝通得最好。
■Vincy跟JW跟《聲夢》學員Rock（何晉樂）合唱《裙下之臣》，被指太搶風頭，令她要自我反省。
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　　泳兒（Vincy）繼「花朵」及「溝渠」系列後，最近推出「大海」系列的第一部曲《荊棘海》。她坦言事業上亦遇過最大的「荊棘海」，就是17年突然失聲經歷，令她一度想過放棄歌唱事業，但過了這難關反而令她變得更強。而早前擔任《聲夢傳奇》導師，她覺得經驗難得，更有信心挑戰其他真人騷。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致

髮型：[email protected]　　服裝：Amelie Street化妝：King Yip @KINGS MAKEUP　　場地：Coffeelin



　　Vincy解釋雖然《荊棘海》是「大海」系列的第一部曲，但跟之前「花朵」及「溝渠」系列有關聯，「之前出咗花系列，花跌落溝渠，溝渠流向大海，輝哥（音樂人周耀輝） 好犀利，佢覺得唔可以成日留喺個溝渠，係時候行出嚟，呢個唔係普通嘅海，係個《荊棘海》，充滿傷害刺痛同挑戰。」

放膽嘗試其他真人騷

　　談到在事業上最大「荊棘海 」，Vincy肯定17年突然失聲這個難關，令她事業一度很迷茫，甚至想過放棄唱歌，但跨過後反而變得更強，「嗰時諗既然我唱唔到歌不如放棄，但同期我都好積極去解決呢個問題，都要試諗辦法去解決先考慮放棄，雖然心態上覺得好攰，但呢次失聲令我尋求好多唱歌方法，係有得着，唔係用番同一把聲去唱所有歌，所以覺得冥冥中注定要經歷呢樣嘢，都好感恩畀番把聲我，o依家諗番呢啲荊棘好似安排咗發生。經歷咗咁多嘢，發現點解唔放開自己表達內心嘅嘢，應該同人share，以前覺得做歌手一定要收埋。自己出道幾順風順水，好快有自己作品，好多嘢唔使自己去諗，都幾依賴，發生咗事學識自救。」

　　早前首度拍攝真人騷《聲夢傳奇》擔任導師，Vincy覺得是個難得經歷，「由初初有啲迷茫，因為識唱唔代表識教人，真係會有啲壓力，因為我好少喺鏡頭講咁多嘢，後嚟愈嚟愈投入，教佢哋嘅嘢有時都會提醒番自己。」有了這次經驗她更想多試真人騷節目，「我想試個真人騷係特訓我跳舞，搵一啲唔識跳舞嘅歌手一齊學，或者試一啲未試過嘅嘢，好似有啲真人騷係做一啲未做過工作，我可以豁出去。」

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