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孖馮允謙開騷 Ian最擔心要講嘢　

2021-08-26 列印
■Ian與Jay互笠高帽，好開心可以合作。
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　　馮允謙（Jay）和陳卓賢（Ian）一連兩場《我是現場》音樂會前晚於九展舉行首場，Jay與Ian分別穿黑、白色服裝現身演唱《開始倒數》，為音樂會揭開序幕。Jay自彈自唱歌曲《Day They've Gone Too Soon》送給去年12月離世的嫲嫲。

　　Ian表示最擔心在台上要說話，因為他跟Jay的性格都很被動，隨即問：「大家吃飯未？」引得在場觀眾大笑。Ian說好欣賞Jay的歌曲，好榮幸能一起演出。而Jay笑言望住Ian覺得好似心心眼，對方也很有才華。



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