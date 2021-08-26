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免檢妮歌續於MK開工 隨員叫記者勿太靠近

2021-08-26 列印
■戴上口罩的妮歌有保鏢貼身陪行。
■在黑幕前的妮歌除下口罩開工。
■妮歌（黑衫背向鏡頭）開工現場人頭湧湧。
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　　獲豁免入境檢疫的奧斯卡影后妮歌潔曼，昨晚繼續在旺角花園街拍攝新劇，劇組仍封了一段路作為拍攝場景。

　　妮歌於晚上約7時45分由附近一棟唐樓的休息處步落拍攝場地，裝扮和前晚一樣，並繼續有保鏢貼身陪行護駕。當記者上前拍照時，隨行工作人員即緊張地叫記者不要靠得太近。



　　現場有過百名臨時演員參與拍攝，妮歌未埋位時都有戴口罩，看似相當謹慎。昨晚她拍攝一場逛街時，跟朋友打招呼後顯得驚慌的戲份，拍了大約25分鐘後就返回樓上休息。

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