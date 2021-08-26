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阿Bob當面數李思捷「五宗罪」

2021-08-26 列印
■阿Bob要當面講出李思捷「最乞人憎的地方」！
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　　林盛斌（阿Bob）及朱凱婷等藝人，早前擔任李思捷主持的遊戲節目《思家大戰》嘉賓，並帶同親友亮相，合力爭奪每集近5萬元的獎金獎品！

　　眾人在節目中要「講出一個李思捷最乞人憎的地方」，阿Bob和朱凱婷淡定地力數李思捷缺點！朱指他衰「鹹濕」；阿Bob就力數他「五宗罪」，包括：「寸！扮型！扮勁！成日黑人面！態度差！」李思捷聞言哭笑不得，竟向林媽媽投訴：「你個仔仲寸呀！」首集遊戲過程峰迴路轉，一直遙遙領先的「林家園」竟因一個閃失，優勢即移至朱凱婷一隊，朱凱婷坦言：「緊張過做奧運主持！」



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