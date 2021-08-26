湯洛雯未憂「佛系」馬明拍牀戲

湯洛雯（靚湯）昨日出席活動時透露，自己的酒量和男友馬國明一樣淺，又指他不會飲酒亂性，亦不會擔心男友與唐詩詠在新劇的激烈牀戲，因他們已合作很多次。靚湯笑言自己和黃嘉樂都有牀戲，尺度不會太誇張，演隆胸女的她要谷胸上陣感尷尬，收到劇本要拍牀戲會跟男友說，認為互相知會是尊重，如有身體接觸便要講一聲，他是「佛系」很沒所謂，相信電視尺度以及她不是奔放的人。此外，靚湯的18歲愛貓早前離世，她表示剛平復心情。問到馬明可會送新貓給她？靚湯說：「不會。我還有兩貓一狗，養寵物是緣份。」