  • 2021年8月26日 星期四
  • 29º
  • 86%
熱門： 何韻詩支聯會阿富汗貓店長壹傳媒

日報新聞 > 娛樂

80歲滾石鼓手Charlie Watts離世　米積加分享笑臉照片悼念

2021-08-26 列印
■米積加分享Charlie滿臉笑容打鼓的照片。
■滾石樂隊成員以不同方式悼念Charlie（右一）。
Previous Next

　　殿堂級組合滾石樂隊鼓手Charlie Watts前日在倫敦病逝，享年80歲，他臨終前家人陪伴在側，但未有透露死因，家人發聲明表示：「他是珍貴的丈夫、父親及祖父，更是他那個年代最偉大的鼓手之一。」Charlie於2004年曾患喉癌並康復，早前他宣佈因病將缺席滾石9月26日起在美國舉行的巡迴演出，兩周前更緊急送院。他於1963年加入，與米積加、Keith Richards及Brian Jones組成滾石樂隊，60年代起跟披頭四佔據全球樂壇，Charlie亦是爵士樂隊The ABC and D of Boogie Woogie及Charlie Watts Quintet成員。

　　隊友米積加上載Charlie的打鼓舊照，但未有留言；Keith則放上一組空鼓、並掛上「Closed」牌的照片。披頭四成員保羅麥卡尼及靈高史達、「樂壇大姑媽」艾頓莊等都有留言悼念。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd