殿堂級組合滾石樂隊鼓手Charlie Watts前日在倫敦病逝，享年80歲，他臨終前家人陪伴在側，但未有透露死因，家人發聲明表示：「他是珍貴的丈夫、父親及祖父，更是他那個年代最偉大的鼓手之一。」Charlie於2004年曾患喉癌並康復，早前他宣佈因病將缺席滾石9月26日起在美國舉行的巡迴演出，兩周前更緊急送院。他於1963年加入，與米積加、Keith Richards及Brian Jones組成滾石樂隊，60年代起跟披頭四佔據全球樂壇，Charlie亦是爵士樂隊The ABC and D of Boogie Woogie及Charlie Watts Quintet成員。隊友米積加上載Charlie的打鼓舊照，但未有留言；Keith則放上一組空鼓、並掛上「Closed」牌的照片。披頭四成員保羅麥卡尼及靈高史達、「樂壇大姑媽」艾頓莊等都有留言悼念。