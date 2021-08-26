陳法拉苦練太極拍《尚氣》 偉仔為一場戲綵排兩星期

超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》下月2日在港上映，陳法拉昨晚在社交網分享拍攝花絮片段，當中她表示跟太極冠軍習武，大讚團隊十分出色。梁朝偉亦有受訪，他以英語表示為一場打鬥場面綵排了兩星期，又形容飾演的角色徐文武，是一個激進和憤怒的標誌；楊紫瓊則稱電影的賣點是動作。花絮片段重點落在劉思慕在巴士大戰的一場戲，這一幕結合CG特效及實景拍攝，導演Destin Daniel Cretton難忘這幕戲在三藩市衝下斜路拍攝，又撞上真車。其中亦見劉思慕親身上陣所有打鬥場面，而且身手敏捷，又見他吊威吔拍攝。此外，法拉昨亦公開素顏歎印度菜的照片，她留言寫上︰「巡迴採訪休息日。」再標籤《尚氣》。