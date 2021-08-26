江嘉敏自爆被曱甴嚇親 幸獲鄺潔楹出手打救

江嘉敏及鄺潔楹作客《代溝關注組》，江嘉敏表示有兩位千禧後妹妹的她，即使相差九歲也沒代溝，她笑說：「和妹妹都傾到偈，細個時都有吵架，甚至扯頭髮，但大個變成好朋友。」而鄺潔楹透露小時候已與年長四歲的哥哥「打成一片」，笑說：「以前細個打架，他去廁所全身搽滿茄汁走出來睡地上，搞到我都被他嚇到，結果他被媽咪鬧。」二人又表示今集節目主題是「夜蒲」，江嘉敏自認貼題，因經常蒲圖書館，「我有酒精敏感，所以很少出去玩。」鄺潔楹則說：「我唔飲得但會幫人飲的人，可能我比較有義氣，不捨得朋友被恰。」江嘉敏又指與鄺潔楹性格相反，曾在服裝車換衫時被曱甴嚇到幾乎全裸逃出，結果獲鄺潔楹以紙巾徒手捉曱甴所救。