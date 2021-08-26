﻿12港姐變身「神奇女俠」 梁凱晴谷胸吊威吔 靠舞功突圍

《2021香港小姐競選》12位晉身決賽的佳麗昨日在將軍澳電視城拍攝決賽片段，一眾佳麗以女戰士造型手拎武器上陣，似足DC超級英雄電影《神奇女俠》中姬嘉鐸的造型。當中15號梁凱晴以及18號莫韻諰更是孭重飛，梁凱晴被吊起上演一幕飛檐走壁，谷胸上陣的她盡顯驕人身材；而莫韻諰則在威吔協助下做出側空翻的動作！梁凱晴與莫韻諰在拍攝完成後接受訪問，梁凱晴表示很開心獲安排吊威吔，更興奮表示可以多吊幾次，希望可以拍得靚一些。提到動作難度甚高，她亦覺得難度不低，幸好自己有跳中國舞及拉丁舞的底子，所以應付得來。問是否每位佳麗都有機會吊高？她說不清楚，都是由大會安排，她又表示很喜歡超級英雄片，所以很享受今次的拍攝。問可覺得自己孭重飛？她笑言不會，因為每位女仔都有表演機會。莫韻諰吊高感緊張莫韻諰表示試做動作時有點緊張，自言沒有畏高，但做側空翻時要用腳大力蹬起及挺胸收腹去維持動作。她透露只有不足一日時間準備，練習不到20次，但她本身有跳彈牀經驗，經常做前後空翻，加上有工作人員照顧所以不怕。20號梁菁琳日前因敏感而臨時缺席決賽佳麗見傳媒活動，事隔兩天她終於現身，精神狀態不錯。問到身體情況如何？梁菁琳表示：「身體一切都穩定，多謝大家關心，當日有點血壓低所以頭暈，現在已好番很多。（擔心決賽受身體狀態影響？）都會照做，盡量做到最好，是對比賽的尊重。」梁菁琳自認敏感體質梁菁琳表示當日缺席後有睇醫生，因敏感體質問題一直有服抗敏藥，她坦言落水拍攝時都有皮膚敏感，幸靠化妝可以遮蓋。她又表示不怕吊威吔拍攝，因有做空中瑜伽等運動。記者笑問吊威吔可會敏感？她笑說太誇張了，又指大會很照顧她。此外，亞視昨安排今屆亞姐候選佳麗分組接受健身教練指導，分別使用三種不同健身器械，塑造完美體態備戰香港區決賽，並選出5號譚夢娜、7號姚琰欣、15號陳琳琳為表現最佳的佳麗。