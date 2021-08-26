﻿NCT香港成員Lucas捲桃色醜聞 撰親筆信認錯宣佈停工反省

韓團NCT及WayV 22歲香港成員黃旭熙（Lucas）前日被一名自稱是其舊愛的韓國女fans，踢爆二人曾拍拖，又指他使女人錢，要求女方買名牌，甚至買車買樓，並公開二人的對話、男方錄音、自拍照等。前晚再有三名內地女fans稱曾跟Lucas拍拖，並公開他飲酒及睡覺的照片，更爆他進行性行為時不用安全套，又叫她送名牌禮物，Lucas亦鬧隊友及練習生是垃圾，其中一名女fans舊愛指Lucas在不同城市都有女伴。Lucas昨終撰親筆信認錯及宣佈停工，「我誠心地向因為我的錯誤行為而受到傷害的人們道歉。懇求給我一個可以道歉的機會，真的非常抱歉。我保證不會再發生這樣的事情，同時我會在接下來的這段時間裏，中斷所有的活動，進行深刻的自我反省。」他與WayV隊友Hendery的新歌《Jalapeno》原定昨日公開，但WayV官網宣佈歌曲取消發佈，Lucas內地粉絲網的管理組前晚已集體辭職。