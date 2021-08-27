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馮允謙「非禮」Ian惹粉絲尖叫

2021-08-27 列印
■馮允謙在觀眾面前摸Ian！
■馮允謙和Ian的音樂會前晚落幕。
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　　馮允謙（Jay）和陳卓賢（Ian）合作的兩場音樂會，前晚圓滿落幕。馮允謙在台上笑言這幾天每天也對着Ian，除了不時互送心心外，他更可以抱抱Ian，他的手邊說邊滑落到Ian的胸及腹肌！Ian呆立地說：「你非禮我！」即引來台下粉絲尖叫！

　　Ian被問到演唱《重口味》時，是否因為被馮而驚到兩次都入不到歌?Ian尷尬地說:「那是玩玩而已。」馮則稱在台上有時感到只有他倆，忘了有觀眾！Ian表示不覺得被馮狂抽水，對方私下不會這樣。



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