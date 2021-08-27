簽新公司首推《第一億次細胞分裂》布志綸望給大家力量撐下去﻿

攝影：張詠森 形象：[email protected] 服裝：diesel
Alan其實簽約新公司已大半年，但最近才有作品推出，他解釋沒有偷懶，只是一直的創作覺得未是適當時候面世，「一路都有寫歌，但呢一兩年香港或者全世界都發生咗好多事，好多嘢大家唔係咁容易開心，我作為創作人寫嘅嘢一定會畀大氛圍影響，所以一路以嚟寫嘅歌都唔算特別正面，因為根本正面唔到，好自然有種傷感。公司覺得我嚟到新地方，想帶番啲希望畀大家，並不是帶住一種沉重，嗰啲歌並不是唔好聽，只係唔適合作為第一首歌發表。開會揀唔到歌，我第二日去咗攀石，喺運動期間天氣又晴朗，畀番啲力量我，嗰刻寫咗句『It is another day』都放咗喺隻歌入面。」
填詞人陳詠謙用了細胞分裂作借喻，Alan希望畀到大家正向鼓勵，「我哋唔想變成一件老土嘅事，細胞借喻去我度，以前Mr.係5個人一個團隊，o依家我得一個人，單細胞唔代表唔可以分裂，我都可以自己做，其實都自己做咗好耐。」除了做音樂靠自己，疫情期間他也要靠自己面對困局，「我有段時間冇嘢做，年幾前我都試過揸Uber，亦有同朋友搞咗啲小生意。我做任何嘢都係揸住自己宗旨，做我應該要做嘅嘢，唔會攤大手板問人攞，我唔係呢啲人嚟，人哋點樣睇我冇辧法，但係都要工作搵食。」講到簽新公司期望，Alan想作多方面嘗試，「想做多啲唔同風格，以前喺樂隊裏面總會有個框架限制，樂隊音樂會好有自己風格，好難玩到其他唔同類型嘅嘢，變咗自己做嘅話，可以同唔同嘅人合作，聲音上面有多咗唔同演繹。」