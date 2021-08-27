今屆準港姐多學霸 ﻿王嘉慧攻讀法律博士﻿

《2021香港小姐競選》決賽將於9月12日舉行今屆12強佳麗中有三位擁碩士學位，她們分別是王嘉慧（Cathy）、關楓馨（Fabienne）及梁凱晴（Carina），梁菁琳則持有雙重一級榮譽畢業學位！被視為奪獎大熱門之一的準港姐王嘉慧（Cathy）被指家境富裕，談吐得體、動靜皆宜的她於聖保羅男女中學畢業，以5*成績考入倫敦大學學院修讀心理學，並考獲一級榮譽及曾兩度榮登Dean's list（院長嘉許名單、10位頂尖學生），之後再於中文大學攻讀法律博士。在英國和香港均獲選中頒發獎學金的王嘉慧，自謙只是「宅女」，以往花不少時間學習，並會定立溫習時間表，「屋企人自細都緊張我讀書，攞99分會問『你嗰分錯咗喺邊？』我都多謝佢哋，因為咁，我培養咗努力同盡心讀書嘅習慣，否則我可能好懶散。」梁菁琳則以雙重一級榮譽Bachelor of Veterinary Science及Bachelor of Science（Veterinary），畢業於名校澳洲悉尼大學。關禮傑的女兒關楓馨是在名校英國University of Southampton攻讀教育系，再於倫敦大學學院（UCL）修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children's Rights。而梁凱晴則在英國薩里大學修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management後，於香港城市大學修讀Master of Science in Marketing！