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林秀怡《玩到盡》犧牲色相

2021-08-27 列印
■江嘉敏不堪被取笑而起飛腳。
■林秀怡變成花面貓！
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　　將在後日播出的無線綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》第二集，加入《七公主》演員江嘉敏及陳曉華，還有「喪B」朱智賢、何廣沛及方紹聰（奶仔）與「元老」成員黃美棋、游嘉欣、林秀怡等大玩特玩！

　　眾星要接受「潑水禮」外，更要「享用」芥辣及辣椒汁，玩到成身麵粉兼油漆，林秀怡亦「犧牲色相」，搞到「紅」運當頭！而被「喪B三子」不斷取笑江嘉敏「內外美」俱欠奉是「醜一」，造型似「中華英雄」，令江嘉敏忍不住起飛腳教訓「臭口組」，又說自己食辣椒食到嘴腫好大犧牲，場面爆笑！



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