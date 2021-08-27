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193笑保錡專心食沙律

2021-08-27 列印
■（右起）193和隊友保錡、阿Dee、肥仔齊撐首映禮。
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　　人氣組合ERROR前晚出席聲演的動畫電影《鱷魚君最後的100天》首映禮，暢談配音期間的趣事。

　　談到若生命剩餘100天最想做甚麼？193（郭嘉駿）竟笑言最想「姦淫擄掠」，其後才正經地表示想辭職瘋狂揈錢！保錡就想在世界各地舉行100場演唱會，問到桃色是非纏身的保錡是否沒影響工作？他沒甚影響，並說會專心工作，但193就取笑保錡是專心工作和專心食沙律（保錡的女友張沛樂暱稱沙律）！



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