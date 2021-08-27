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為演好電視史上最激場面，要防走光又要投入情緒起伏大的角色，事前林夏薇與對手徐榮曾圍讀及綵排，但入到廠仍感尷尬，因為現場有好多人。對於接劇本時可有掙扎？她說：「劇情需要都會做，同埋電視尺度有限，呢個都差不多係我嘅底線。」另外她亦冇專登跟老公備案，但老公知有此場口，「因為我成日喺屋企排，佢知我做嘢專業，好放心。」
以前唔識拍喊戲
對於近年演技獲觀眾認同，回想在北京做「茄喱啡」的日子，薇薇認為演員經過歷練才會成長，又笑謂：「而家好多人讚我喊戲，但嗰時畀人叫『乾妹妹』，因為我冇眼淚。」從中央戲劇學院畢業後，累積了10年經驗，薇薇的演技大大昇華，對於攞獎她坦言：「有當然最好，但通過作品得到觀眾認可先最重要。」2015年在事業高峰下嫁金融才俊莫贊生，曾停工一年陪家人的薇薇發現演戲始終是自己最大夢想，並獲老公支持，「佢話分配好時間都可以再拍，但唔會好似以前拍得咁密，要攞番個平衡。（造人大計？）我哋都好鍾意小朋友，但忙自己生意都未得閒，會生，但唔係而家，我家庭觀念非常強，相信有小朋友後冇咁多時間做嘢。」提到可雪卵？她表示，「呢個都係唔錯嘅選擇，有需要都OK。」