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拍劇露股老公冇詐型 ﻿林夏薇﻿﻿唔得閒生仔考慮雪卵﻿

2021-08-27 列印
■對於獎項，薇薇認為是對演員的鼓勵和肯定。
■薇薇稱與老公也有共識生B，但暫沒有時間表。
■34歲薇薇笑言幸睇落仍後生，但也開始考慮雪卵。
■要防走光又要投入角色情緒，薇薇直言這場露股戲好大挑戰。
■薇薇於劇集《逆天奇案》的喊戲同樣大獲好評。
■《七公主》中不乏喊戲，薇薇望可多拍喜劇或專業人士。
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　　林夏薇（薇薇）在上周播出的劇集《七公主》中背面全裸演出，股罅一覽無遺，成為她從影以來最大突破！對演藝事業仍充滿野心的她，盡力平衡工作與家庭，至於何時生B？一向不喜歡計劃的薇薇稱，兩公婆目前無暇「造人」，不排除將來雪卵作準備。撰文：黎寶倫　攝影：葉君海　

髮型：Ivan [email protected]　化妝：江中平化妝室



　　為演好電視史上最激場面，要防走光又要投入情緒起伏大的角色，事前林夏薇與對手徐榮曾圍讀及綵排，但入到廠仍感尷尬，因為現場有好多人。對於接劇本時可有掙扎？她說：「劇情需要都會做，同埋電視尺度有限，呢個都差不多係我嘅底線。」另外她亦冇專登跟老公備案，但老公知有此場口，「因為我成日喺屋企排，佢知我做嘢專業，好放心。」

以前唔識拍喊戲

　　對於近年演技獲觀眾認同，回想在北京做「茄喱啡」的日子，薇薇認為演員經過歷練才會成長，又笑謂：「而家好多人讚我喊戲，但嗰時畀人叫『乾妹妹』，因為我冇眼淚。」從中央戲劇學院畢業後，累積了10年經驗，薇薇的演技大大昇華，對於攞獎她坦言：「有當然最好，但通過作品得到觀眾認可先最重要。」2015年在事業高峰下嫁金融才俊莫贊生，曾停工一年陪家人的薇薇發現演戲始終是自己最大夢想，並獲老公支持，「佢話分配好時間都可以再拍，但唔會好似以前拍得咁密，要攞番個平衡。（造人大計？）我哋都好鍾意小朋友，但忙自己生意都未得閒，會生，但唔係而家，我家庭觀念非常強，相信有小朋友後冇咁多時間做嘢。」提到可雪卵？她表示，「呢個都係唔錯嘅選擇，有需要都OK。」

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