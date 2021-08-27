﻿約「港版李敏鎬」做Gym攬到實 DaDa笑住否認有新歡︰真係普通朋友

32歲的陳靜（DaDa）年初自爆單身大半年，仲Dry到公開徵男友望早日結婚生仔。不過，上月DaDa宣佈續約施念慈的「天加一」3年，並跟古天樂旗下「天下一」簽了3年電影合約，宣稱唔結婚、唔生仔、唔拍拖，集中火力拓展事業版圖！上周五（20日）《頭條日報》記者發現入行13年緋聞不斷的DaDa，於銅鑼灣「蜜」會似足韓星李敏鎬的靚仔新歡，除主動攬實對方更猴擒摸Pat，不過當事人話大家只係普通朋友，拍拖隨緣喎！上月強調「三不」政策，不足一個月便極速破戒的陳靜，上周五傍晚5時許，先以一身超貼身V領Polo短裙晒腿，獨自在中環IFC的Citysuper揀零食，最終逛了10分鐘都冇啱心水，兩手空空行去搭港鐵，並前往時代廣場睇化妝品及拖鞋。行了數間舖，她在連卡佛買了一套護膚組合，畀完錢便急急腳行出商場，原來DaDa約好一名西裝俊男在大電視下等。現場目測，該名男子年約30多歲，身高逾190cm，胸肌雄厚估計有做開Gym，從其露出的上半邊面可見眼大鼻高，十足「長腿Oppa」李敏鎬！難怪DaDa都嗒晒糖，「餓」了大半年的她仲手多多！忍唔住攬甫會合後，兩人搭Lift上13樓的身心靈及健身中心，其間DaDa向男方表示已上兩堂瑜伽，亦試過素食都唔錯。逗留約兩個半小時至9時許，換上綠色Tee的「港版敏鎬」就跟DaDa步往港鐵站，沿途二人邊行邊傾，見到靚仔已暈晒大浪的DaDa更笑到彎晒腰，勁誇張；臨搭扶手電梯前，她終於把持唔住出手摸對方Pat pat！入到站內，剛搬進西九千萬「風水屋」的DaDa，在分岔路口依依不捨地向男方道別，又主動攬實對方十幾秒，隨後「港版敏鎬」便乘車返回鰂魚涌寓所。哈哈哈哈本報記者就新歡一事聯絡DaDa，記者道明來意講清楚地點及兩人舉動，DaDa即說對方只係朋友，是圈外人，對於記者強調兩人攬晒，DaDa回覆︰「真係普通朋友，我哋一齊去做運動，應該係走嘅時候講拜拜攬咗一下。」最後仲話冇印象有攬攬叫記者畀相佢睇，DaDa睇完相舒服晒，仲不斷哈哈哈記者。提到男方好似李敏鎬有冇機發展，DaDa又一輪haha回覆，表示拍拖平常心，仲話準備開工，一開就兩個月，「所以都係唔諗感情住，隨緣啦，我係事業為重，佢真係普通朋友。」其實好多夫婦都係由普通朋友演變而成，真係靚仔，送上祝福。採訪：張詠森、梁志明