曾比特（Mike）繼出道作《我不如》後，早前推出第二首作品《我不是邱比特》，繼續大玩慘情，他笑指可能Eric Kwok覺得他個樣夠可憐，於是安排再次扮兵，不過他都希望下首歌可以一改曲風試唱快歌。今次《我》MV搵來女神袁澧林擔任女主角，可惜Mike在女神面前竟然發生𤓓事，講起都覺得尷尬。撰文：杜淑霞 攝影：張詠森Mike謂《我不是邱比特》感覺上有少少似是《我不如》的前傳，「呢首歌講緊明知一段關係最後冇結果，但仍然選擇欺騙自己，嗰種自欺欺人感覺，嗰種唏噓，首歌去到最尾都有少少自我安慰，可能之後我有機會。首歌係有少少似《我不如》前傳，《我不如》係去到絕望，不如一個人嗰種感覺，但呢首歌係未去到咁絕望，依然相信彩蛋最尾會為我而開，仲識得自我安慰，兩首歌係有少少心情上嘅轉換。」望今年內出快歌新歌雖然繼續慘情，但MV卻搵來女神袁澧林（Angela）做主角，Mike否認是自肥計劃，「我都係拍攝前一兩日導演先話我知，知道後Oh my god！袁澧林喎！好耐之前已經知道呢個女神嘅存在，不過一路冇follow社交平台，所以認識咗佢畀佢寸我，『都唔follow我！」我個心痛一痛，有補番飛即刻follow番佢。」他又大讚女神人品和演技一樣出色，「我拍嗰陣冇乜經驗，前一次都只係同狗狗拍，所以比較緊張，佢好好行埋嚟同我傾偈，幫我紓緩吓啲緊張情緒，教我點樣令到件事輕鬆啲，係個好好嘅女神嚟。好深刻有場佢要情緒崩潰，佢真係一秒將啲眼淚出咗嚟，我喺佢隔離都睇到，嘩！會唔會太勁，令我好佩服。」講到先後兩首都是慘情歌，Mike笑指Eric Kwok，「可能佢覺得我個樣夠慘，好值得人可憐，於是咁樣安排。」不過下首歌Mike反而想試新曲風，「自己都好希望出番一首快歌，希望今年睇吓有冇機會出到，一啲慘嘅嘢喺呢兩首歌度都呈現出嚟，其實我性格偏好動，唔開心完梗係要開心啲，所以希望下首歌畀啲輕快節奏大家，等大家知道原來阿Mike輕快得慢又得。」