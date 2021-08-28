有望憑《七公主》爭視后 ﻿林夏薇再晒身材：﻿﻿好大壓力！﻿

TVB（無線）劇集《七公主》台前幕後昨日齊出席宣傳活動，眾女角紛以性感造型亮相，林夏薇日前在劇中一幕露背及露股戲成為網民熱話，談到能否憑該劇爭視后，她說要看天時地利人和！林夏薇、黃翠如、高海寧、江嘉敏及劉佩玥等，昨日均有出席《七公主》宣傳活動，主角之一的黃翠如則仍未有露面。以露肩裙性感上陣的林夏薇，被問是否預告有另一場性感戲？她笑言知道露背戲迴響很大，並預告接下來有很多突破！要看天時地利人和林夏薇說：「接下來也有不同造型，是《重慶森林》內林青霞與王菲的經典造型。其實露背戲都冇乜嘢，因為接下來有場戲騷馬甲線，但獲悉後只有兩星期準備，半夜也要操練兩小時，都有好大壓力！」談到《逆天奇案》與《七公主》兩劇均獲不少觀眾支持，問林夏薇是否有望問鼎視后寶座？她說：「演員是被動的，接到角色都會做到最好，演到一個鍾意的角色也要看天時地利人和。幸運地兩套劇觀眾都支持，演員最開心是得到認同，所以我會繼續努力加油。（鍾意邊套多些？）《七公主》角色較突破，面對不同的人和貓都有不同情緒，很大挑戰，我很享受創作角色過程，希望支持的觀眾繼續看劇。」另外，監製陳維冠被問到可有安排翠如參與宣傳活動？他說：「翠如工作繁忙出席不到，她正準備拍劇，9月便要開工。（會幫忙宣傳？）都會，在不同平台宣傳。（有指翠如情緒受影響？）私人事，我們不會特別過問，如果觀眾擔心翠如，可以繼續支持她的演出。」