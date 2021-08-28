趙薇主演包括《環珠格格》、《情深深雨濛濛》和《畫皮》等多部作品，前日在內地各大影音平台下架，甚至她在演員名單被除名，而她在微博的「超話」討論區亦已遭關閉，引發網民熱議！趙薇的官方微博最近一次更新是本月15日，是她轉發央視的「日本投降76周年」文章，並留言「銘記歷史，吾輩自強」。有網民揣測，事件可能涉及趙薇工作室旗下藝人張哲瀚，早前因被揭曾在日本的靖國神社等多個神社，拍下開心地留影的照片而捱批，並遭全面封殺演出！有網民亦估計，或涉趙薇被重提在20年前，曾穿上日本旭日軍旗圖案服裝拍照的舊史。趙薇作品下架的風波昨日繼續發酵，黃曉明、楊冪和李冰冰等藝人的微博，亦搜尋不到和趙薇有關的圖文，被指與她「割席」。圖：資料圖片