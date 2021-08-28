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《尚氣》十環現倫敦 法拉劉思慕互睥搞氣氛

2021-08-28 列印
■《尚氣》眾星齊出席於倫敦舉行的首映禮。
■法拉和「兒子」劉思慕擺出搞笑甫士。
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　　漫威新片《尚氣與十環幫傳奇》前晚在英國倫敦舉行首映禮，大部份主要演員均有出席，但飾演「尚氣」父親的梁朝偉再次缺席，男主角劉思慕、飾演其母的陳法拉、楊紫瓊和Awkwafina等齊造勢。法拉以露肩靚裙登場，成為傳媒焦點。

　　眾演員在會上有講有笑，並在現場的「十環」擺設前合照留念。法拉與劉思慕展示搞笑一面，兩「母子」鬼馬地在十環前擺出互啤甫士搞氣氛！



　　劉思慕早前受訪問時大讚偉仔的一雙「電眼」甚有威力，連身為「兒子」的他也感受到，又指偉仔的迷人眼神，毋須說話已能表達千言萬語！視偉仔為偶像的他稱，得知偉仔愛戶外活動，還問他要不要一起去做運動，劉思慕稱當時心中大喊：「天啊，梁朝偉叫我做甚麼都願意！」

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