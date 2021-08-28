《尚氣》十環現倫敦 法拉劉思慕互睥搞氣氛

眾演員在會上有講有笑，並在現場的「十環」擺設前合照留念。法拉與劉思慕展示搞笑一面，兩「母子」鬼馬地在十環前擺出互啤甫士搞氣氛！
劉思慕早前受訪問時大讚偉仔的一雙「電眼」甚有威力，連身為「兒子」的他也感受到，又指偉仔的迷人眼神，毋須說話已能表達千言萬語！視偉仔為偶像的他稱，得知偉仔愛戶外活動，還問他要不要一起去做運動，劉思慕稱當時心中大喊：「天啊，梁朝偉叫我做甚麼都願意！」
本港疫情愈趨穩定，隨着愈來愈多市民接種疫苗，近期六人一枱的C類食肆，及十二人一枱的D類食肆陸續增加，除了聚餐人數可增加，進食時間亦可延長，吸引市民外出用餐，業界指食肆晚市生意不俗，只要疫情繼續穩定，料...
2021-08-28
因代孕事件而被列為「劣跡藝人」的鄭爽再爆涉嫌逃稅風波，上海市稅務局第一稽查局查明鄭爽二○一九年至二○二○年未依法申報個人收入一億九千多萬元（人民幣，下同），偷稅四千五百二十六萬九千多元，現追繳稅款、加...
2021-08-28
美軍控制的喀布爾機場外周四發生自殺式恐怖襲擊，更有槍手向人群掃射。美聯社指，最少過百人喪生，死者包括十三名美軍及七十二名阿富汗人，當中至少二十八人是塔利班成員，另有一百五十多人受傷，其中十八名傷者是美...
2021-08-28
由嘉里、信和及港鐵合作發展的港鐵黃竹坑站上蓋新盤揚海，繼上周上載樓書後，今周隨即開放示範單位及公佈價單，首批120伙涵蓋一至三房戶型，折實後最平1079.92萬元入場。 嘉里發展香港區總經理湯耀宗指出...
2021-08-28
港股缺乏明確方向，恒指隨外圍低開78點後走勢反覆，最多曾升225點，高見25641點，但未能企穩10天線（25528）及25600點水平，其後一度跌111點，見低位25304點，大市高低波幅達337點...
2021-08-28
盛傳C朗拿度加盟曼城在即，後者領隊哥迪奧拿早已將前鋒加比爾捷西斯改造成右翼作準備。上輪英超大勝諾域治，耶穌便交出兩次助攻，今晚聯賽續作東迎擊開季兩輪全敗的阿仙奴，勢率藍月奏凱。 （Now611、621台 今晚7:30直播） 阿古路離隊，收購哈利卡尼又失敗，加比爾捷西斯成為曼城陣中僅有的前鋒。當大家都以為這位廿四歲巴西國腳，今季要獨力擔起數胡重任，此子上仗炒諾域治5:0卻出現在右翼位置，還成功助基亞利殊和史達寧士哥，成為球隊大勝功臣。 加比爾捷西斯的改造，顯然是哥迪奧拿為C朗加盟而做好準備，耶穌亦成功證明自己的存在價值。哥帥滿意道：「他不止能出任中路位置，踢法比大家想像中更多...
2021-08-28
關於癌症病人應怎樣「戒口」，向來是患者與家屬最關心的問題之一。有些人斷言「西醫並無戒口這回事」；有些美食愛好者認為「無啖好食的人生變得無意義」，堅持「百無禁忌」；有些人則矯枉過正，過分嚴格戒口，甚至斷...
2021-08-25
內地男星吳亦凡涉嫌強姦被捕，消息震驚華人圈，更波及林俊傑、潘瑋柏等人。其實，「選妃」飯局在娛樂圈已不是新鮮事，曾演出ERROR新歌《我們不Chok》MV、ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》的2...
2021-08-28
走在中環，見街邊有影碟舖，頓有似水流年之感。 也不過四五年前，我是影碟舖常客，尤其是想看中國、美國和日本的電視劇，必去影碟舖一套套DVD買回家，然後通宵達旦煲碟——有碟才叫煲碟，無碟只是煲劇——那時候想看劇，走進影碟舖一問，店員熟悉行情，必有好介紹，於是一套套買，所費無幾，卻愉快地消磨很多時日，多少個通宵，都如此浸在光影裏。 再往前數，DVD之前還有VCD和大張的LD，LD的出現，令VHS錄影帶突然遜色，雷射影碟的效果那麼清晰亮麗，馬上就迫着錄影帶退休了。LD不便宜，於是租碟舖應運而生，一直到DVD的出現，都有租碟舖伴隨成長，電視機的尺寸愈來愈大，配上音響，在家看電影也非常...
2021-08-28
高伯新於剛周四在馬房舉行季前拜神儀式，偕副練馬譜鐘先誠心上香，當吉時一到，兩人合力大刀一落切燒豬，祈求新馬季事事順利，馬運亨通。上季取得十七場頭馬的高伯新，期望新馬季獲得更多支持，並會盡心盡力訓練好旗下馬匹，務求為每位馬主建功，替馬房爭取更佳成績。 馬場浮世繪
2021-08-28