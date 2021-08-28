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舉中指風波和氣收場 姜濤「以啜報怨」錫Edan

2021-08-28 列印
■姜濤在短短片中，以蜻蜓點水式吻Edan的面珠！
■小儀很開心能與Edan合作。
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　　姜濤前日出席活動時，澄清網上流傳MIRROR隊友Edan（呂爵安）向上他舉中指的短片不涉欺凌，強調和隊友沒有不和。姜濤昨日爆出就在社交網上載「欺凌」Edan的短片，他在片中突然咀Edan的面珠，Edan留言「嚇死人咩！」姜濤另一條片則是跟Ian（陳卓賢）玩「開房」，他扮怕醜妹，等Ian換衫走時就扮傷心哭！

　　另外，Edan昨日出席節目《水著考有Feel》活動時，自稱是其「正印」的小儀得知他將要騷肌拍新劇，竟趁機摸他的腹肌，又笑言似溶化的朱古力，相信六嚿腹肌很快成形！提到流出短片事件，Edan道：「似是工作的地方有職員拍低，日後會注意不要玩得太忘形。」



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