《聲夢》人氣學員炎明熹（Gigi）、鍾柔美、詹天文及文凱婷，前晚與胡鴻鈞（Hubert）等在新城的音樂會獻唱。首度踏足會展舞台的Gigi期待開學，她說不怕成為風頭躉，亦喜歡不化妝更舒服呢！多位歌手前晚在新城的音樂會獻唱，炎明熹（Gigi）前晚高歌《夏日傾情》，以及大合唱《愛的呼喚》。首度在會展舞台表演的Gigi坦言，練習時開始緊張，笑言手心又出汗，但很享受這個舞台，因為可以與前輩胡鴻鈞（Hubert）及三位靚女拍檔一齊唱歌！談到暑假將結束，Gigi坦言期待開學，問到會否擔心在學校成為風頭躉？她笑說：「不怕，因為我比較佛系，沒有太大感覺。（開學後習慣不化妝？）不化妝更舒服，不用卸妝！」Gigi又笑言，要繼續趕做暑假作業！欣宜聞遺產：不影響工作鄭欣宜則談到今年推出兩首新歌叫好叫座，同樣贏得五台冠軍，感到「少少威」，不用再做每年出一首歌的「年度歌手」。希望跟女歌手獎「打招呼」。她笑言隨時可以開騷，不論紅館或其他場地，一於「大小通吃」！欣宜早前被重提將於明年35歲繼承母親肥姐巨額遺產，她就此道：「好無聊，其實都講過，沒所謂都不影響我工作，做好自己、做好本分。」張敬軒壓軸登場獻唱張敬軒前晚肩負壓軸演出重任，他透露已向公司請兩個月假，準備搬遷工作室，笑言要把握租金下調機會，炮製更多自家製作！軒仔亦會遷出文物大屋，該處擬供建築學生等人士參觀，並打算製作聲音導航，問是否親身介紹食早餐的地方？他即笑道：「有朋友問我搞早餐Pop-up Store，但遮遮（他的外傭）因簽證問題無法親身炮製，梁祖堯早前試過她的手勢但面有難色，費事太多人受害！」蘇永康的老友梁漢文日前在內地節目踏空跌落台擦傷，蘇康前晚稱會問候梁漢文，希望他早日康復。蘇康不抗拒到內地工作，但要照顧兒子不能離開太久，早前離港五星期只能以視像見面，兒子因而覺得被丟下，嬲到不理他呢！