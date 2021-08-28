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妮歌潔曼旺角抱狗 保安阻拍攝釀爭執

2021-08-28 列印
■妮歌在寵物店中開工。
■妮歌拍攝抱起小狗的鏡頭。
■戴上口罩的妮歌落車時，隨員如臨大敵。
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　　為拍新劇來港的妮歌潔曼，連日來在旺角鬧市開工，前晚約8時，妮歌步出位於花園街的休息處所，到通菜街一寵物店拍攝，雖然拍攝地距花園街僅2分鐘路程，但劇組亦安排座駕接載妮歌。

　　妮歌由外籍保鏢貼身護駕上車往一寵物店門外，妮歌臨落車前戴上口罩。工作人員見妮歌準備落車，表現得大為緊張，一隊保安人員上前阻止記者拍攝，雙方一度爭執，劇組人員見狀即介入調停。



　　妮歌進入寵物店後埋位拍攝抱小狗玩的鏡頭，其間亦有抱起一位小朋友，現場有大批臨時演員，劇組人員隨即拉起黑布，包圍寵物店防記者拍照。約兩小時後，妮歌步出寵物店上車時，隨員再拉起黑布遮蔽車身。

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