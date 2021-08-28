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車廂直播與Fans談天 子瑜@TWICE接死亡恐嚇

2021-08-28 列印
■子瑜被公然恐嚇，Fans紛擔心她的安全。
■子瑜直播期間和Fans談天說地。
■人氣女團TWICE各成員均有不少Fans。
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　　韓國人氣女團TWICE成員周子瑜，前晚在車廂進行短暫直播與Fans互動，她透露早前染了紫色頭髮，雖然現已有點褪色，但她也相當滿意褪色後的效果，並以中、韓文與Fans溝通。當Fans看得十分開心之際，留言區卻突然出現要「殺死」她的死亡恐嚇！她的Fans大嚇一跳，有人立即截圖通知其事務所！

　　當時有網民用中文留言「我要在台灣殺了你，你會死的，我發誓守衛不會救你！」當中亦有粗言穢語，又指約於秋天會有所行動！子瑜的Fans很擔心她的安危，立即通知她所屬的JYP娛樂，希望該公司能保護旗下藝人安全！



圖：網上及資料圖片

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