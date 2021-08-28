車廂直播與Fans談天 子瑜@TWICE接死亡恐嚇

韓國人氣女團TWICE成員周子瑜，前晚在車廂進行短暫直播與Fans互動，她透露早前染了紫色頭髮，雖然現已有點褪色，但她也相當滿意褪色後的效果，並以中、韓文與Fans溝通。當Fans看得十分開心之際，留言區卻突然出現要「殺死」她的死亡恐嚇！她的Fans大嚇一跳，有人立即截圖通知其事務所！當時有網民用中文留言「我要在台灣殺了你，你會死的，我發誓守衛不會救你！」當中亦有粗言穢語，又指約於秋天會有所行動！子瑜的Fans很擔心她的安危，立即通知她所屬的JYP娛樂，希望該公司能保護旗下藝人安全！圖：網上及資料圖片